Aggredita dal pitbull che doveva accudire: ne avrà per 30 giorni

Ne avrà per 30 giorni la donna di 58 anni, di origine egiziana, rimasta ferita nella serata di Ferragosto a seguito dell'aggressione da parte del pitbull che doveva accudire in assenza del proprietario. L'episodio è avvenuto nella zona di corso Pavia. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano.

La donna è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso di Vigevano

E' infatti determinante capire se il cane di grossa taglia l'abbia aggredita senza una apparente ragione o se, al contrario, la sua reazione possa essere stata provocata da un comportamento, anche involontario, della donna. Quello che è certo è che la cinquantottenne è stata morsica al mento. Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni. Dell'accaduto è stato informato anche il servizio veterinario della Ats.