Covid-19, continua la discesa delle degenze: oggi in Italia oltre 300 in meno

Sono 27.296 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 36.265 di ieri ma con oltre 60 mila tamponi processati in meno. Il tasso di positività sale al 16,3%. I decessi sono stati 147 (ieri erano stati 128) per un totale di 174.447 vittime dall'inizio della pandemia. Continua il calo delle degenze: quelle ordinarie sono 7.025 (-314) e quelle in terapia intensiva sono 268 (-20). Guariti e dimessi sono 55.396. Attualmente i positivi sono 817.998 di cui 810.705 in isolamento domiciliare.

La situazione odierna in Lombardia

In Lombardia i nuovi casi di contagio sono 3.029 con un tasso di positività al 13,9%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 16 per un totale di 42.014 dall'inizio della pandemia. Si consolida il calo delle degenze: quelle ordinarie sono oggi 884 (-7) e quelle in terapia intensiva 20 (-7). In provincia di Milano i nuovi casi sono 808; in quella di Brescia 445 e in quella di Varese 266. In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 175.