Nuovo raid all'Ayala: danneggiata la sbarra e rubati alcuni motori

Nuovo raid alla darsena dell'Ayala, sulle rive del Ticino, dove in un momento imprecisato dei giorni scorsi ignoti hanno sottratto alcuni motori dalle imbarcazioni. Il bottino ammonta a qualche migliaio di euro ma la problematica è ben più ampia. Da tempo la sbarra di accesso all'area viene sistematicamente forzata nonostante si provveda tempestivamente al ripristino dopo il passaggio dei vandali che abbandonano ogni sorta di rifiuto nella zona.

Un'altra immagine della zona dell'Ayala (foto José Lattari)

«Era da qualche giorno che non andavo alla darsena – racconta una delle vittime dei ladri – e ho trovato la catena tranciata e l'imbarcazione girata: evidentemente i ladri hanno voluto lavorare comodamente. E ho notato che altre imbarcazioni erano danneggiate. Non accadeva da un po'. In un momento nel quale il livello del fiume è straordinariamente basso il mio motore consentiva di muoversi anche con il fondale poco profondo. Forse non è stato un furto casuale. In ogni caso è più che mai necessario intervenire affinché una delle zone più belle del Ticino non rimanga “terra di nessuno” come è oggi. Bisogna controllarla, magari anche con le telecamere in modo da scoraggiare chi oggi fa scorribande da impunito. Stiamo perdendo una tradizione importantissima e ancora c'è chi pensa di abbattere qualche casotta...».