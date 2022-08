Covid-19: il virus rallenta ancora, calano le degenze

Sono 24.691 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 15.5%. I decessi sono stati 124 contro i 147 di ieri per un totale di 174.571 vittime dall'inizio della pandemia. Si conferma il trend in diminuzione delle degenze: quelle ordinarie sono 6.782 (-243); quelle in terapia intensiva 260 (-8). Guariti e dimessi sono 43.140 mentre in isolamento domiciliare ci sono 792.381 persone (-18.324).

Il quadro di oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 2.762 a fronte di 19.720 tamponi effettuati per un tasso di positività del 14%. I decessi sono stati 22 per un totale di 42.036 vittime dall’inizio della pandemia. Si conferma il calo delle degenze ordinarie, oggi 845 (-39) mentre resta sostanzialmente stabile il dato di quelle in terapia intensiva (21, +1). In provincia di Milano i nuovi casi di contagio sono 690, in quella di Brescia 423 e in quella di Bergamo 278. In provincia di Pavia i contagiati sono 150.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.959.388 persone (l'84,31% della popolazione); la terza dose è stata somministrata a 40.057.836 persone (il 67,60% della popolazione) e la quarta a 2.814.403 persone (il 4,75% della popolazione).