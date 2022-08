Sottraggono tutto il denaro ad una anziana: sequestrati i beni della ex-bandante e di sua figlia

Si erano impossessate di 161 mila euro tra il gennaio e l'aprile dello scorso anno facendosi aprire un conto corrente cointestato con la scusa di poter espletare in modo più funzionale i servizi di assistenza. Due donne di origine moldava, madre e figlia di 63 e 47 anni, residenti a Galliate (Novara) e Trezzano sul Naviglio (Milano), sono gravemente indiziate dei reati di circonvenzione di incapace e auto-ricicolaggio. Nella mattinata di ieri i carabinieri della Compagnia di Corsico (Milano) hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo a carico delle due donne e che trae origine dalla denuncia presentata lo scorso marzo da una donna di 87 anni nei confronti della sua ex-badante e della figlia di quest'ultima per la totale sottrazione del suo patrimonio.

L'operazione è stata effettuata dai carabinieri di Corsico

A seguito di una serie di accertamenti bancari i carabinieri hanno appurato che le indagate si erano impossessate dell'intero patrimonio della pensionata, utilizzandolo in un breve arco temporale, per spese personali, per l'estinzione di un finanziamento e per l'acquisto di due abitazioni nelle province di Milano e di Biella. I militari hanno provveduto al sequestro di tutti i rapporti finanziari intestati alle due donne, di un'automobile e delle due abitazioni per un valore complessivo di circa 100 mila euro.