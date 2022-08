Gli spari in strada e poi la fuga in Albania: arrestato, è stato estradato in Italia

E’ atterrato nella tarda serata di ieri all’aeroporto romano di Fiumicino M.A., il ventinovenne albanese estradato dal suo Paese di origine a seguito dell’arresto, avvenuto lo scorso 9 marzo su ordine internazionale richiesto dalla Procura della Repubblica di Pavia per tentato omicidio aggravato. L’episodio era avvenuto la sera del 19 febbraio tra il ponte Coperto e Strada Nuova: la vittima era stato un suo connazionale. A seguito delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Andrea Zanoncelli e dirette dal procuratore Fabio Napoleone, avevano permesso di identificare nel ventinovenne albanese il responsabile dell’esplosione di diversi colpi di arma d fuoco nei confronti del connazionale che era stato ferito in modo molto grave, il tutto senza curarsi della presenza di numerose persone in strada.

Il carcere romano di Regina Coeli

L’uomo aveva immediatamente abbandonato l’Italia trovando riparo a casa di un congiunto nella provincia di Lezha in Albania, dove era stato arrestato con la collaborazione del Servizio di cooperazione internazionale di polizia di Roma e l’omologo ufficio albanese. Giunto nella capitale, dopo la notifica del procedimento, è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli.