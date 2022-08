Controlli alla "movida": alcol ai minori e personale non in regola

La polizia locale non allenta i controlli nella zona della "movida" del Mercato Coperto. Ieri sera gli agenti del comando di via San Giacomo, nell'ambito dell'attività di contrasto al disturbo notturno, hanno accertato che un locale aveva somministrato bevande alcolici a clienti minorenni di età superiore ai 16 anni, circostanza vietata dalla legge, e utilizzava personale non in regola. Per questo sono scattate le sanzioni: gli agenti hanno elevato una sanzione amministrativa di 333,33 euro.

L'assessore alla sicurezza del Comune di Vigevano, Nicola Scardillo

Altre violazioni sono state accertate a carico di alcuni negozi etnici in relazione alla vendita di bevande alcoliche refrigerate.