Sorpreso con il Fiat Doblò rubato: gli agenti della polizia locale lo denunciano

Gli agenti in moto della polizia locale lo hanno notato mentre, il giorno di Ferragosto, stava parcheggiando un Fiat Doblò. in viale Montegrappa. Siccome l’uomo, trentacinquenne pluripregiudicato senza fissa dimora, era già conosciuto, hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. E così hanno scoperto che il mezzo, di proprietà di una ditta di Bolzano che ancora non era a conoscenza dell’accaduto, era stato sottratto a Pavia 10 giorni prima mentre il trentacinquenne si stava recando in visita ad una parente ricoverata in ospedale.

Il Fiat Doblò è custodito presso il comando di via San Giacomo

All’interno del Doblò gli uomini del comandante Giuseppe Calcaterra hanno rinvenuto anche 8 arnesi da scasso e una quantità di droga, tutto materiale sottoposto a sequestro. L'uomo, che era alla guida del furgoncino nonostante avesse la patente sospesa, è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il mezzo è attualmente custodito presso il comando di via San Giacomo in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.