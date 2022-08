Covid-19, si conferma il trend delle ultime settimane

Sono 19.470 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 16,4%. I decessi sono stati 63. Sono in calo le degenze ordinarie, oggi 6.442 (-86) mentre risalgono quelle in terapia intensiva (262, +6).

Il quadro di oggi in Italia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 2.235 con un tasso di positività al 13,6%. I decessi sono stati 23 per un totale di 42.083 vittime dall’inizio della pandemia. Scendono i ricoverati ordinari (782, - 17) mentre resta stabile il numero dei degenti in terapia intensiva (21). In provincia di Milano i nuovi casi sono 598; in provincia di Brescia 354 e in provincia di Bergamo 240. In provincia di Pavia i positivi sono oggi 132.