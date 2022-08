Furgone in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Un furgone è stato completamente distrutto dalle fiamme oggi pomeriggio lungo l'autostrada Genova-Milano nel tratto compreso tra i caselli di Casei Gerola e Gropello Cairoli. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con altrettanti mezzi che hanno provveduto allo spegnimento del rogo, avvenuto in qualche minuto. Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone, sono in fase di accertamento. Il tratto dell'autostrada è rimasto chiuso al traffico per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e di bonifica. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.