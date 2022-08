Covid-19, in Lombardia 1.042 nuovi casi

Sono 10.418 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che si attesta al 16,5%. I decessi sono stati 75 (contro i 63 di ieri) per un totale di 174.797 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 22.075. Come ogni lunedì i dati toccano il minimo settimanale a causa del ridotto numero di tamponi effettuati; il trend dovrebbe consolidarsi al ribasso anche se, confrontati con quelli di lunedì scorso, i “numeri” sono in lieve rialzo. Le degenze ordinarie sono oggi 6.516 (+74) e quelle in terapia intensiva 255 (-7).

Il quadro di oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 1.042 a fronte di 7.899 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 13,1%. I decessi sono stati 16 per un totale di 42.099 dall'inizio della pandemia. In ospedale restano 790 degenti ordinari (+8) e 20 degenti in terapia intensiva (-1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 320; in quella di Brescia 196 e in quella di Bergamo 94. In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 63.

Ad oggi hanno completato il ciclo di vaccinazione primario 49.959,842 persone (l'84,31% della popolazione); la terza dose è stata somministrata a 40.063.138 persone (il 67,61% della popolazione) e la quarta a 2.837.884 persone (il 4,79% della popolazione).