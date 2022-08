Travolto da un furgone, grave un uomo di 29 anni

Un uomo di 29 anni è rimasto ferito in modo grave oggi pomeriggio poco dopo le 14.30 a causa di un incidente avvenuto nel tratto della provinciale che collega Cassolnovo a Gravellona nei pressi della frazione Barbavara. Mentre era intento ad effettuare delle rilevazioni in strada con un collega è stato travolto da un furgone che era diretto da Cassolnovo a Gravellona. Il giovane ha sfondato il parabrezza del mezzo ed è ricaduto al suolo. Le sue condizioni sono apparse gravi al personale medico del 118 intervenuto sul posto tanto da consigliarne in un primo momento il trasporto con l’elisoccorso di Milano.

Il ferito è stato trasportato al policlinico San Matteo di Pavia

Ma in un secondo tempo si è optato per trasferimento a bordo di una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano al policlinico San Matteo di Pavia dove l’uomo è stato ricoverato in codice giallo. Il passeggero del furgone invece, un uomo di 32 anni, è stato trasportato in stato di shock al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi e che dovranno accertare le cause del sinistro.