Controlli dei carabinieri: il bilancio dell'attività

Una persona denunciata ed una multata per guida in stato di ebbrezza e due diciassettenni segnalati per possesso di droga. Sono i dati del controllo straordinario effettuato ieri dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano e delle stazioni di Vigevano e Garlasco. Complessivamente sono state identificate 67 persone e controllati 27 veicoli. I militari del maggiore Paolo Banzatti hanno elevato tre verbali per violazione delle norme del Codice della Strada e segnalato due ragaziz, entrambi residenti a Vigevano, perché trovati in possesso di qualche grammo di marijuana.

Durante il servizio i carabinieri hanno poi sanzionato con una multa un ventenne residente a Vigevano, neopatentato, il cui tasso alcolemico è risultato parti a 0,29 mentre un operaio ventiseienne di Abbiategrasso è stato denunciato perché il test ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,49. I militari gli hanno ritirato la patente e sequestrato l'auto.