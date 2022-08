Covid-19: segnali di ripresa della curva epidemica, calano ancora le degenze

Sono 35.360 contro i 10.418 di ieri i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. E' il primo segnale di risalita della curva epidemica dopo un mese e mezzo di discesa ininterrotta. Il tasso di positività sale al 17%. Crescono i decessi, oggi 134 contro i 75 di ieri per un totale di 174.931 vittime dall'inizio della pandemia. Negli ospedali i degenti ordinari sono 6.378 (-138) e quelli in terapia intensiva sono 254 (-1).

La situazione di oggi in Lombardia

In Lombardia, che è la regione con il maggior numero di casi, i positivi sono 4.918 con il tasso di positività al 17,5%. I decessi sono stati 24 per un totale di 42.123 dall'inizio della pandemia. Calano i ricoveri ordinari, oggi 780 (-10) mentre restano stabili quelli in terapia intensiva (20). In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.359, in quella di Brescia 671 e in quella di Bergamo 532. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 290.