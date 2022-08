Covid-19, riprende il calo dei contagi e delle degenze

Sono 3.322, a fronte di 24.309 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 13,6%. Sono 11 i decessi, che portano il totale delle vittime a 42.134 dall'inizio della pandemia. Calano le degenze ordinarie, oggi 753 (-27) mentre crescono lievemente quelle in terapia intensiva (22, +2). In provincia di Milano i nuovi casi sono 892, in quella di Brescia 491 e in quella di Bergamo 358. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 197.

La situazione di oggi in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 25.389 in calo rispetto al picco di ieri di 35.360 con il tasso di positività al 14,6% rispetto al 175 di ieri. I decessi sono stati 112 mentre è ripreso il calo delle degenze: quelle ordinarie sono 208 in meno mentre quelle in terapia intensiva sono 15 meno di ieri. Guariti e dimessi sono 49.555.