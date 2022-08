Molestie e schiamazzi in piena notte: ora il bar dovrà chiudere prima

Si davano appuntamento al bar e ci rimanevano fino a notte fonda, creando disagi per i residenti della zona, che non riuscivano più a dormire, e per chi passava a piedi. Sono state infatti diverse le situazioni critiche segnalate, con le forze dell'ordine intervenute più e più volte. Per questi motivi il sindaco di Gambolò, Antonio Costantino, ha deciso di firmare un'ordinanza e limitare l'orario di apertura del locale, che si trova in via Carrobbio.

«Abbiamo saputo di diverse situazioni spiacevoli – spiega il primo cittadino Costantino – Come alcune cittadine, anche giovani, che sono state molestate verbalmente mentre passavano con amiche, o durante la passeggiata con il loro cane. Si tratta di fatti di una certa gravità, di fronte ai quali era necessario porre un freno. Con la polizia locale, è stata quindi predisposta un'ordinanza che dispone la chiusura del bar dell'Arco alle 22. Anche il relativo gazebo, con il dehor che si affaccia sulla via pubblica, dovrà essere chiuso, per impedire che gli avventori si fermino anche dopo la chiusura del pubblico esercizio».