Covid-19, in discesa i contagi e le ospedalizzazioni

Sono 21.998 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati in Italia nelle ultime 24 ore con un tasso di positività che scende al 14,8%. Venerdì scorso i positivi erano 24.691. I decessi sono stati 99 (ieri sono stati 84) per un totale di 175.226 vittime dall'inizio della pandemia. Prosegue il calo delle degenze: quelle ordinarie sono oggi 5.827 (-166) e quelle in terapia intensiva 213 (-5).

La situazione oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 3.017 con il tasso di positività al 15,4%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 18 per un totale di 42.172 dal febbraio di due anni fa. Migliora la situazione negli ospedali: i degenti ordinari sono 715 (-42) e quelli in terapia intensiva 22 (-1). In provincia di Milano i nuovi casi accertati sono 822 di cui 297 a Milano città; in provincia di Brescia sono 518 e in provincia di Bergamo 315. In provincia di Pavia i positivi sono oggi 201.

Sono poco meno di 50 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale primario

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.963.675 persone (l'84,32% della popolazione); la terza dose è stata somministrata a 40.077.216 persone (il 67,63% della popolazione) e la quarta a 2.901.299 persone (il 4,90% della popolazione).