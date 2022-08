Vanno a scuola... e scassinano il distributore automatico

Sono entrati nell'edificio senza fare rumore, e soprattutto senza nessun segno apparente di scasso. Poi hanno depredato un distributore automatico. Le lezioni alla scuola elementare di Mortara "Teresio Olivelli" di piazza Italia non sono ancora iniziate: per questo una dirigente si è accorta dell'ingresso indesiderato soltanto il giorno dopo.

La scuola primaria di Mortara si trova in piazza Italia

I malviventi sono entrati giovedì sera alle 19,30 circa senza aver forzato alcun infisso. Poi si sono diretti verso il distributore asportando gli snack e la moneta. La perdita economica non è ancora stata quantificata: l'indomani, venerdì, veniva sporta denuncia ai carabinieri di Mortara (facenti parte della compagnia di Vigevano, guidata dal maggiore Paolo Banzatti) per il reato di furto aggravato. L'istituto è provvisto di sistema d'allarme, ma il danno non è coperto da assicurazione.