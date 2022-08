A piedi per il paese con vari coltelli, una mazza da baseball e della droga

Stava girando a piedi nel centro di Parona armato di cinque coltelli e di una mazza da baseball. È successo nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 agosto. Quando i carabinieri della sezione Radiomobile, impegnati in un servizio di pattuglia, lo hanno fermato, l'uomo si stava muovendo vicino a delle auto in sosta. Un comportamento che ha insospettito i militari dell'Arma, i quali hanno deciso di procedere con una perquisizione.

L'uomo – 54 anni, originario di Mortara e residente a Parona, disoccupato e con precedenti di polizia – aveva con sé due coltelli a serramanico di 13 e 8 centimetri, due coltellini svizzeri di 9 e 6 centimetri, un altro coltello di 21 centimetri e una mazza da baseball. È stato inoltre trovato in possesso di un quantitativo di droga: 0,22 grammi di eroina e 0,65 grammi di cocaina. Al termine dei controlli, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti a offendere e segnalato alla Prefettura di Pavia come consumatore di sostanze stupefacenti.