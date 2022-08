Cade dalla scala mentre sta effettuando dei lavori a casa: la vittima è un uomo di 79 anni

Tragico incidente domestico lunedì pomeriggio a Cergnago. Un uomo di 79 anni, Carlo Guarnieri, ha perso la vita dopo essere caduto da una scala, mentre stava effettuando dei lavori a casa. L’anziano pare fosse impegnato a posizionare delle reti anti-piccioni quando è improvvisamente precipitato. È successo intorno alle 18. Ex bancario, il 79enne era molto conosciuto in paese anche per il suo impegno nel mondo dell’associazionismo, in particolare nella Pro Loco, contribuendo a organizzare molte edizioni della tradizionale sagra del risotto; in queste ore sono già moltissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici e conoscenti.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto; in questo momento non si può escludere che la caduta possa essere stata causata da un improvviso malore. Per il 79enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, insieme al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i carabinieri.