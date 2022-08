Incendio in casa causato da un mozzicone di sigaretta

Un mozzicone di sigaretta finito su dei libri e su alcuni rifiuti che si trovavano all'interno dell'abitazione. Sembrerebbe essere questa l'origine dell'incendio divampato nella tarda serata di sabato in un appartamento che si affaccia su piazza Silvabella, a Mortara.

I vigili del fuoco hanno domato velocemente il rogo che, fortunatamente, non ha causato né feriti, né danni strutturali all'immobile; la squadra si è poi occupata della messa in sicurezza dei locali, e di verificare l'agibilità dello stabile. Il proprietario, un uomo di 74 anni, è stato poi accompagnato in pronto soccorso, dove i medici dell'ospedale civile di Vigevano lo hanno sottoposto a una serie di accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Mortara.