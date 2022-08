Ruba monopattino e lo rivende: identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza

È accusato di aver rubato un monopattino elettrico che era stato parcheggiato in una rastrelliera tra via delle Carceri e corso della Repubblica, in centro a Vigevano. Poi è fuggito via, rivendendo qualche ora dopo il velocipede. Ma il responsabile, un cittadino di nazionalità marocchina, è stato identificato poche ore dopo dalla polizia locale grazie alle telecamere della videosorveglianza comunale e poi denunciato per furto aggravato. L'episodio risale alla mattina di venerdì 26 agosto.

La proprietaria del monopattino aveva parcheggiato il mezzo poco prima delle 9 in una rastrelliera tra via delle Carceri e corso della Repubblica, a Vigevano

La proprietaria del monopattino ha segnalato il furto intorno alle 10,30 alla centrale operativa del Comando di via San Giacomo. Il personale ha immediatamente visionato i filmati delle telecamere, individuando l'autore del furto, ripreso prima mentre effettuava dei "sopralluoghi" di preparazione, poi mentre si allontanava sfrecciando con il velocipide in via delle Carceri, direzione via Mulini. Gli agenti lo hanno subito riconosciuto perché l'uomo era già stato denunciato per lesioni volontarie. È stato fermato nel pomeriggio, intorno alle 17, in via della Costa mentre era in compagnia di altri connazionali. Ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato da una seconda pattuglia, arrivata tempestivamente sul posto. Il personale del Comando ha poi recuperato il monopattino, del valore di circa 800 euro, che nel frattempo era stato acquistato da un'altra persona, poi denunciata per ricettazione.