Incendio alla frazione Villanova: vigili del fuoco al lavoro fino alle 2 di notte

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera (mercoledì) per un incendio che ha coinvolto un immobile alla frazione Villanova di Cassolnovo. L'allarme è scattato intorno alle 20,45. Il rogo si è sviluppato al primo e al secondo piano del cascinale, coinvolgendo il tetto e i portici esterni. Sul posto sono intervenute tre squadre da Vigevano, Mortara e Pavia e l'autoscala da Pavia. Le verifiche per stabilire le cause del rogo sono ancora in corso; al momento non si esclude l'ipotesi del cortocircuito.

I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore, terminando la messa in sicurezza poco dopo le 2 di giovedì. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. In serata sono arrivati anche il sindaco di Cassolnovo, Luigi Parolo, e l'assessore all'urbanistica e all'ambiente Alessandro Ramponi per verificare la situazione. «Mi risulta fosse abitata solo la mansarda – riferisce il primo cittadino di Cassolnovo – e la persona che vive nell'appartamento non era in casa al momento del rogo. Ringrazio il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, accorsi con più squadre, che ha permesso di circoscrivere in breve tempo le fiamme ed evitare conseguenze più gravi».