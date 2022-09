Nelle campagne si continua a rubare l'acqua: l'ultimo episodio a Robbio

Si continuano a registrare furti d'acqua nelle campagne della Lomellina, dove l'emergenza siccità ha compromesso molte coltivazioni, così come in diverse altre zone agricole del Nord Italia. L'ultimo episodio è stato denunciato nella giornata di ieri (mercoledì) dal responsabile di un'azienda agricola con sede a Vigevano. Ingenti i danni riportati, ancora in fase di quantificazione, in seguito a un intervento non autorizzato effettuato su un canale che si trova in territorio comunale di Robbio.

Qualcuno, con l'intento di prelevare un significativo quantitativo di acqua, ha modificato il letto del canale, posizionando una chiusa. Sull'episodio, molto probabilmente avvenuto nella nottata del 26 agosto, sono in corso le indagini dei carabinieri della Stazione di Robbio.