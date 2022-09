Ennesima discarica nei campi: tra i rifiuti anche un attrezzo da palestra

Sterpaglie a fuoco vicino a una discarica abusiva nelle campagne attorno a Gambolò. È quanto hanno scoperto gli ispettori ambientali nella mattinata di lunedì, in una zona non distante da via Cascina Nuova Litta. I volontari si sono occupati del principio di incendio, che non ha fortunatamente causato danni rilevanti, e hanno segnalato lo scarico abusivo di materiale alla polizia locale, che si sta occupando degli accertamenti per risalire ai responsabili.

Nel campo, vicino a un’area coltivata a mais, è stato infatti lasciato di tutto: rifiuti indifferenziati, fusti e bidoni in plastica, un frigorifero, una lavatrice, degli scaffali, lastre e altri scarti edili. Addirittura, è stato abbandonato un attrezzo da palestra: una ellittica.

Nell’ultimo periodo le segnalazioni di abbandoni illegali di rifiuti nelle campagne del territorio comunale gambolese si sono intensificate. I controlli, anche grazie all’attività dei volontari, si sono intensificati, ma i comportamenti incivili (e illegali) continuano a essere rilevati qui, come altrove.