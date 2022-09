Investito da un treno in stazione a Voghera

L'incidente è avvenuto intorno alle 9,20 di questa mattina (venerdì) alla stazione ferroviaria di Voghera (Pavia). Qui un uomo di 58 anni è stato investito da un convoglio; sulla dinamica dell'accaduto sono attualmente in corso gli accertamenti della polizia ferroviaria.

Oltre al personale sanitario del 118 intervenuto con automedica e ambulanza, sono stati allertati anche i vigili del fuoco. Il 58enne è stato soccorso sul posto e trasportato in codice rosso in ospedale; le sue condizioni sono gravissime. Si sono registrati alcuni ritardi sul traffico ferroviario dei regionali e degli intercity per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici e dei rilievi effettuati dalle forze dell'ordine e dal personale delle Ferrovie.