Nell'auto dosi di hashish e bilancino di precisione: 20enne denunciato per spaccio e patente ritirata

In auto gli sono state trovate quattro dosi di hashish – complessivamente 8,7 grammi – un bilancino elettronico di precisione e 105 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, denaro ritenuto frutto dell’attività di spaccio. A finire nei guai è stato un operaio incensurato di 20 anni, residente a Vigevano. Il giovane è stato fermato la scorsa notte – durante un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nella città ducale – dai carabinieri della sezione Radiomobile, che hanno deciso di procedere con un controllo.

Al termine degli accertamenti, il ventenne è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si è poi rifiutato di sottoporsi alle analisi per verificare se si fosse messo alla guida sotto l’effetto di sostanze alteranti. E, per questo motivo, gli è stata ritirata la patente di guida.