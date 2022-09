In Lombardia 2.511 nuovi contagi e 17 morti

Sono 2.511 i nuovi contagi da Covid-19 in Lombardia, dove nell’ultimo giorno sono stati processati 21.295 tamponi, con un tasso di positività all'11,8% (12,9%). In provincia di Pavia i casi rilevati sono stati 145. Rimane stabile il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, dove ci sono attualmente 14 pazienti Covid, mentre diminuisce nei reparti ordinari, dove sono 586 (-8). Sono stati 17 i morti per coronavirus in Regione nelle ultime 24 ore, 42.284 da quando è iniziata. inizio pandemia.