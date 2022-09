Investito da un’auto in vacanza a Nizza: muore vigevanese di 24 anni

È stato investito da un'auto mentre si trovava in vacanza con un amico a Nizza, in Francia. La vittima è Marco Pozzati, 24 anni, residente a Vigevano. L’incidente mortale si è verificato nella notte tra venerdì e sabato, pare in prossimità di un attraversamento semaforico; il giovane, che era a piedi, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Sarebbe avvenuto sulla Promenade des Anglais, intorno alle 3 del mattino; la ricostruzione dell’accaduto è in corso da parte delle autorità francesi. A Nizza era arrivato giovedì insieme al suo l'amico – anche lui di Vigevano – ed erano ospiti a casa dei nonni di quest'ultimo.

Classe 1997, Pozzati lavorava come cameriere ed era studente universitario di Filosofia. In città era molto conosciuto per il suo impegno nell’arte. Era nell’associazione Il Faro, suonava, dipingeva, recitava a teatro e scriveva. Nel 2017 aveva pubblicato una raccolta di poesie, dal titolo “Ad animo scoperto”. Aveva ottenuto già diversi riconoscimenti e premi a livello provinciale, aggiudicandosi i concorsi “Il Tempo della Storia” e “Dal nostro inviato”. Per due anni era stato vicepresidente della Consulta provinciale studentesca.

Qui sotto i post pubblicati su Facebook dall'istituto Casale di Vigevano, dove Marco Pozzati si era diplomato nel 2017, e del regista Corrado Gambi