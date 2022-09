La casa dell’acqua ancora nel mirino dei ladri

La casa dell’acqua del comune di San Giorgio Lomellina, la scorsa notte, è stata nuovamente “visitata” dai ladri. I malviventi hanno forzato il vano portamonete, fuggendo via con una somma di denaro che si aggira intorno ai 50 euro. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri, che ieri (venerdì) hanno effettuato un sopralluogo nei pressi dell’impianto, in piazza Corti, per raccogliere elementi utili a individuare i responsabili. La casa dell’acqua del paese era già finita nel mirino dei ladri anche all’inizio di agosto.