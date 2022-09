Ruba un computer portatile da Palazzo Esposizioni: arrestato 36enne

Stava passando in zona, mentre andava a lavoro, quando ha sentito l’allarme di Palazzo Esposizioni entrare in funzione. Avvinandosi, l’agente della polizia locale ha subito notato una bici parcheggiata in piazza Calzolaio d’Italia. L’ha riconosciuta perché era la stessa su cui, il 21 agosto, un ladro era riuscito a fuggire dopo aver messo a segno un colpo alla scuola media Besozzi. Ha quindi allertato i colleghi. È successo intorno alle 19,40 di ieri sera (venerdì). Pochi minuti dopo, da una delle porte antincendio, usciva defilato un uomo. Si tratta di un 36enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Il personale del Comando di via San Giacomo lo ha immediatamente fermato e perquisito. All’interno del suo zaino sono stati trovati diversi attrezzi da scasso, tra cui alcuni cacciavite e uno scalpello, e un notebook risultato di proprietà del comune di Vigevano. L'uomo ha poi ammesso di essersi introdotto poco prima negli uffici passando da una finestra che si affaccia sul cortile interno della palestra e, una volta dentro, di aver rubato il computer portatile. È stato arrestato per furto aggravato e trattenuto nella cella di sicurezza del Comando in attesa della direttissima, che è stata celebrata questa mattina (sabato) in Tribunale a Pavia. Il giudice ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare del divieto di dimora sul territorio comunale di Vigevano.