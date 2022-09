Vigevano, traffico difficoltoso in viale Commercio per un incidente

Si stanno registrando dei rallentamenti al traffico sulla circonvallazione esterna di Vigevano, nel tratto di viale Commercio. Nel pomeriggio di oggi (sabato), un’auto ha perso il controllo, finendo contro le pareti del sottopasso. La circolazione è stata dirottata sulle strade laterali, con passaggio dalla rotonda di corso Genova. L'incidente è avvenuto intorno alle 16,35.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso i rilievi della polizia locale di Vigevano. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Azzurra e un’automedica del 118; al momento non risulterebbero feriti in gravi condizioni.