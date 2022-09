Scontro auto moto: ferito giovane centauro

Un giovane motociclista di 15 anni è rimasto ferito questa mattina (sabato) in seguito a uno scontro con un’utilitaria. L’incidente si è verificato intorno alle 11,20, in corso Brodolini, all'intersezione con via Bercleda,a Vigevano.

Due i veicoli coinvolti: una moto Honda, condotta dal ragazzo minorenne, e una Fiat Punto, su cui viaggiavano due uomini di 52 e 54 anni. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale di Vigevano, che si sono occupati dei rilievi. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Garlaschese e della Croce Rossa di Mortara e un’automedica del 118. Il 15enne è stato trasportato in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia. Il conducente dell’auto è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano per accertamenti.