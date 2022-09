In Lombardia 1.862 nuovi casi, tasso di positività in calo

Nelle ultime 24 ore sono stati 1.862 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia, dove sono stati processati 17.442 tamponi. Il tasso di positività scende al 10,6%, ieri era al 11,8 %. In provincia di Pavia i positivi rilevati risultano essere 107. Continua a diminuire il numero dei pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari, attualmente 569 (-17), mentre rimane stabile nelle terapie intensive (13 pazienti). I morti per coronavirus in Regione sono stati 7 nell’ultimo giorno, 42.291 dall’inizio della pandemia.