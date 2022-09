Pedone travolto in stazione a Voghera: secondo incidente grave in pochi giorni

Venerdì mattina un uomo di 58 anni era stato travolto da un convoglio dopo essere inciampato mentre attraversava i binari; trasportato in codice rosso, ha riportato gravi traumi. Nella tarda mattinata di oggi (domenica) si è registrato un altro grave incidente, sempre alla stazione ferroviaria di Voghera. Un pedone è stato investito da un treno ed è deceduto poco dopo per le ferite riportate, incompatibili con la vita. L’incidente è avvenuto alcuni minuti dopo mezzogiorno; sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica dl 118, che hanno predisposto un trasporto d’urgenza in codice rosso all'ospedale di Voghera. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti del personale della Polfer.

Rfi, alle 13,35, ha fatto sapere che il traffico ferroviario sulla linea Milano-Genova «è tornato regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 85 minuti per 1 treno Intercity e fino a 20 minuti per 2 Intercity e 1 Regionale».