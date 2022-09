Vigevanese investito a Nizza, disposta l'autopsia

Le autorità francesi hanno disposto l'esame autoptico sul corpo di Marco Pozzati, il 24enne di Vigevano che ha perso la vita mentre era in vacanza a Nizza con un amico. Gli esami serviranno per chiarire le circostanze dell'incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3, lungo la Promenade des Anglais, in una zona vicino all'aeroporto cittadino.

Il giovane è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada in prossimità di un attraversamento semaforico. L'amico che era con lui non ha potuto fare nulla. Ha assistito alla scena ed è stato portato in ospedale in stato di shock; il giovane, anche lui di Vigevano, avrebbe già fatto rientro a casa. Sul veicolo coinvolto nel sinistro stavano viaggiando due persone; l'uomo al volante si è subito fermato e ha allertato i soccorsi. Purtroppo le condizioni di Pozzati erano disperate; trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. La zia, unica parente del giovane, è partita per la Francia per il riconoscimento ufficiale. Gli amici stanno contribuendo ad organizzare il rientro della salma e il funerale, che si terrà a Vigevano non appena verrà concesso il nulla osta da parte delle autorità francesi.