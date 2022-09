Pavia, il colonnello Marco Iseglio nuovo Comandante provinciale dei carabinieri

Il colonnello Marco Iseglio – 53 anni, originario di Roma, coniugato con due figli – è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Pavia. Subentra al colonnello Luciano Calabrò, ai vertici dell'Arma pavese negli ultimi tre anni. Lunedì il colonnello Iseglio ha assunto l'incarico, al termine di una importante esperienza all'estero. Dal 2018 al luglio di quest'anno, è stato infatti ufficiale di collegamento dell'Arma dei carabinieri presso la Direzione generale della Guardia Civil a Madrid. Questa mattina (martedì) la presentazione ufficiale, nel corso di una conferenza stampa all'interno della caserma di piazza San Pietro in Ciel d'Oro.

Allievo Ufficiale dell'Accademia Militare di Modena, il colonnello Iseglio ha conseguito tre lauree magistrali – in Giurisprudenza alla Sapienza, in scienze politiche all'Università di Siena, in Scienze della sicurezza all'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata – e un master di secondo livello in Diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati. In precedenza aveva retto il Nucleo operativo della Compagnia carabinieri Milano-Porta Magenta, la Compagnia carabinieri di Porto Torres; la Compagnia carabinieri Firenze - Oltrarno. Ha ricoperto inoltre incarichi al Comando Generale dell'Arma, tra cui quello di addetto all’Unità di missione per il bicentenario dell’Arma all'Ufficio cerimoniale e di capo della prima sezione dell’Ufficio addestramento e regolamenti.