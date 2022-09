'Ndrangheta: traffico di droga, migliatori da guerra e intestazione fittizia di beni

Sono accusati di far parte di un'associazione a delinquere, aggravata dal metodo mafioso, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, all'intestazione fittizia di beni, alla detenzione e al porto illegali di armi, anche da guerra. I finanzieri dei Comandi Provinciali di Pavia e Milano, in collaborazione con i militari dello S.c.i.c.o di Roma – il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, reparto speciale della Guardia di Finanza – stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto nei confronti di 13 soggetti e un sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di due attività imprenditoriali.

L'indagine “Metropoli – Hidden Economy”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, ha permesso di sgominare un’associazione criminale dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana e all’intestazione fittizia di beni. Al vertice, ci sarebbe «il figlio dello storico esponente apicale di un sodalizio di ‘ndrangheta del quartiere Comasina di Milano – spiegano dalle Fiamme Gialle – Le investigazioni economico-finanziarie hanno permesso di ricostruire i flussi di danaro e rilevare come una carrozzeria, utilizzata dagli indagati anche per la riparazione di auto in danno di istituti assicurativi, ed un negozio di articoli sportivi, entrambi ubicati nella provincia di Milano e formalmente intestati a terzi soggetti, fossero in realtà riconducibili all’indagato principale».

I finanzieri hanno ricostruito le rotte della droga, effettuando sequestri anche in territorio svizzero, scoprendo anche una serie di episodi estorsivi nei confronti di "clienti" morosi. È stato inoltre intercettato un traffico di armi anche da guerra, quali mitragliatori Kalashnikov riforniti da cellule calabresi e balcaniche collegate.