Covid: in Lombardia tasso di positività in calo al 10,4%

Su 26.108 tamponi processati, sono 2.733 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia nell'ultimo giorno, di cui 150 in provincia di Pavia. Il tasso di positività è in diminuzione e si attesta al 10,4% (ieri 12,4%). Aumenta il numero di ricoverati nei reparti di terapia intensiva, dove ci sono attualmente 16 (+2) pazienti, mentre nei reparti ordinari sono 540 (-29). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 10 nelle ultime 24 ore, 42.318 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 715 di cui 313 a Milano città;

Bergamo: 311;

Brescia: 380;

Como: 205;

Cremona: 107;

Lecco: 109;

Lodi: 72;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 239;

Pavia: 150;

Sondrio: 48;

Varese: 210.