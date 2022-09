Incidente in corso di Vittorio: ferito rider di 21 anni

Un fattorino delle consegne è rimasto ferito in modo serio ieri sera (martedì), poco dopo le 20, in corso di Vittorio, a Vigevano. Il giovane, 21 anni, stava percorrendo con il suo scooter Kymco corso di Vittorio, in direzione corso Milano, quando è avvenuto lo scontro con una Ford Ka. Pare che l’auto stesse immettendosi da via Turati.

All’origine del sinistro sembrerebbe esserci una mancata precedenza, ma gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti per i rilievi di legge, sono in corso. Il rider è stato trasportato in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia. Sul posto, sono intervenute due ambulanze e un’automedica del 118, e una pattuglia della polizia locale in supporto.