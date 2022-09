Incidente a Gravellona Lomellina: ferito motociclista di 35 anni

Un motociclista di 35 anni è rimasto ferito questa mattina (giovedì) in modo serio, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sulla circonvallazione interna di Gravellona Lomellina. Era in sella alla sua Suzuki, quando è avvenuto lo scontro con una utilitaria. È successo una decina di minuti prima delle 8, all'altezza di via Gramsci.

L'auto – una Citroen C2 – in base a una prima ricostruzione, sembra si stesse immettendo sulla provinciale dalla strada laterale. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi di legge. Il centauro è stato soccorso dal personale del 118, arrivato con un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra, e poi trasportato in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia.