Pavia, il colonnello Ugo Poggi nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza

Cambio ai vertici della Guardia di finanza di Pavia. Ieri (mercoledì) si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al Comando provinciale delle Fiamme Gialle. Il colonnello Luigi Macchia, dopo quattro anni, lascia il Comando provinciale di Pavia per assumere l’incarico di comandante del Quartier generale a Roma, nell’ambito dell’attività di supporto logistico al Comando generale. Gli è subentrato il colonnello Ugo Poggi, che ha diretto nei precedenti cinque anni il Comando provinciale di Forlì.

Alla cerimonia, che si è tenuta nel cortile della caserma “tenente Lillo” di Pavia, era presente il comandante regionale delle Fiamme gialle, il generale di divisione Stefano Screpanti, oltre ai comandanti dei reparti della Provincia.

Classe ‘69, livornese d’azione, il colonnello Poggi è sposato e ha una figlia. Laureato in Giurisprudenza e in Scienza della sicurezza economico finanziaria, ha conseguito un Master in studi strategico militari; è inoltre titolato Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze e abilitato all’esercizio della professione forense. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti, ha svolto diversi incarichi d’insegnamento all’Università, all’Accademia del Corpo e alla Scuola di Polizia economico-finanziaria. È autore di numerose pubblicazioni in materia professionale. Da Ufficiale superiore ha prestato servizio operativo nelle sedi di Catania, Torino, Milano, Roma e, ultimamente, Forlì.