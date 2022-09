Sartirana, scontro tra furgone e moto: centauro trasportato con l'elisoccorso

Un motociclista di 65 anni è rimasto ferito in modo serio in uno scontro che ha coinvolto il furgone di una ditta. Il sinistro stradale si è verificato nella tarda mattinata di giovedì, poco prima delle 12,30, in via Mede, all'altezza dell'incrocio con la strada provinciale 494, in territorio comunale di Sartirana Lomellina. Le condizioni del centauro sono state giudicate critiche; sul posto è stato fatto atterrare l'elisoccorso, arrivato da Milano. Il 65enne è stato portato al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia, dove è arrivato in codice giallo; non dovrebbe essere in pericolo di vita.