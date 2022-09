Treni, venerdì sciopero nazionale dalle ore 9 alle 17

Per la giornata di domani, venerdì 9 settembre, è stato indetto uno sciopero nazionale del personale mobile – macchinisti e capitreno – di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper, dalle ore 9 alle ore 17. La protesta è stata proclamata da diverse sigle sindacali – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa– in seguito al verificarsi di «gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori».

LE MOTIVAZIONI «A tutt’oggi, preso atto dell'ennesima aggressione al personale in servizio sui treni - denunciano le organizzazioni sindacali - non si è apprezzato alcun intervento da parte dei datori di lavoro (aumento delle risorse a supporto del personale di front line) e neanche una maggiore incisività da parte del legislatore rispetto alle proposte fatte dalle parti sociali (daspo trasporti, revisione della normativa in essere). La gravità e l’intollerabilità delle numerose e violente aggressioni non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano sui treni un servizio alla collettività».





«Viaggeranno i treni con orario di partenza entro le 9.01 e arrivo alla destinazione finale entro le 10 – fanno sapere da Trenord – Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1».