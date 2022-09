Baby rapinatori minacciano 26enne con un coltello: «Dammi i soldi»

Erano probabilmente minorenni i rapinatori che domenica scorsa, intorno alla mezzanotte, hanno accerchiato un ragazzo di 26 anni nei pressi del parco del Regina Margherita, a Vigevano. Il gruppetto, tre o quattro, ha minacciato la vittima con un coltello, intimandogli di consegnare il denaro. Il giovane non ha opposto resistenza e ha consegnato il contante che aveva nel portafogli: 40 euro.

I baby rapinatori hanno preso il denaro, dileguandosi subito a piedi. Il 26enne, rimasto illeso, non ha allertato immediatamente le forze dell’ordine. Si è rivolto in un secondo momento ai carabinieri, presentando denuncia. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso.