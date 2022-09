Scivola sulle scale, cade e batte la testa: morta una pensionata

È scivolata sulle scale interne della sua abitazione di Olevano, dove vivava da sola, ruzzolando fino al piano terra e battendo la testa contro un gradino. La caduta non ha lasciato scampo a una pensionata di 88 anni, Carla Cavestro.

È avvenuto venerdì, presumibilmente nel pomeriggio. A dare l’allarme ai carabinieri, intorno alle 20, è stata la nuora, che da diverse ore provava senza successo a mettersi in contatto con la suocera, telefonando senza ottenere risposta.

Arrivati in via Cesare Battisti 2, i militari hanno trovato l’anziana donna priva di vita. L’esame medico legale esterno ha escluso cause diverse da quella accidentale, per cui non è stata disposta l’autopsia e la salma è stata messa a disposizione dei famigliari per i funerali.