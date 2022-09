Cavallo scivola in un canale, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Vigevano ed una squadra inviata da Pavia, sono intervenuti nella mattinata di oggi per trarre in salvo un cavallo che, accidentalmente, era finito in un canale tra Tromello e Vigevano.

L'animale non ha riportato alcuna conseguenza

Una volta recuperato, l'animale, che non ha riportato conseguenze, è stato riconsegnato alla proprietaria.