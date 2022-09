Il proprietario non c'è, i ladri entrano in azione

Hanno forzato la porta d'ingresso e sono entrati nella sua abitazione dopo aver messo fuori uso la sirena dell'allarme. Nel mirino dei ladri, nella notte tra sabato e domenica, è stata l'abitazione di un pensionato di 76 anni, che vive a Valle.

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Sartirana

I malviventi, che hanno approfittato dell'assenza dell'uomo, hanno razziato diversi gioielli per un valore che non è stato esattamente quantificato. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Sartirana.