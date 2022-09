Alla formazione dei carabinieri il 2° "Memorial Calogero Anastasi"

La formazione dei carabinieri si è aggiudicata ieri la seconda edizione del “Memorial Calogero Anastasi” il torneo di calcio a 5 organizzato per ricordare il brigadiere dei carabinieri di Vigevano morto per le conseguenze del Covid a 53 anni nel maggio di due anni fa. La manifestazione si è svolta al centro sportivo Buscaglia G.S. Superga di Vigevano.

Il brigadiere Calogero Anastasi, morto a 53 anni nel maggio del 2020

Alle spalle dei vincitori si è piazzata la squadra della polizia penitenziaria; a completare il podio c'è stata quella della Croce Rossa. Poi a seguire polizia di Stato, Guardia di Finanza, polizia locale e associazione I Quadrifogli, alla quale sarà devoluto l'incasso della manifestazione il cui ingresso era ad offerta.

Siciliano di Galati Mamertino (Messina), Calogero Anastasi si era arruolato nell'Arma ne 1985 e aveva frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (Cagliari). Una volta conclusa la formazione era stato destinato alla Lombardia dove aveva svolto servizio in diverse stazioni del Pavese e nel 1996 era stato assegnato alla Compagnia di Vigevano dove era diventato, per la sua professionalità e la sua spiccata umanità, un punto di riferimento per i tutti colleghi. Nella primavera del 2020 aveva contratto il Covid-19: dopo un primo periodo nel quale sembrava che il quadro clinico stesse radipamente migliorando si erano manifestate complicazione che lo aveva portato al decesso.