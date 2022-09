Covid-19, oggi in Italia 23,161 nuovi contagiati

Sono 4.364, a fronte di 37.054 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta all'11,7%. Sono 9 i decessi registrati che portano il totale a 42.384 dall'inizio della pandemia. Nei reparti ordinari i degenti sono 533 (+19); in terapia intensiva ne restano 13 (-1). In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.222, in quella di Brescia 594 e in quella di Bergamo 473. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 252.

Questa la situazione di oggi in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 23.161 con il tasso di positività al 12,6%. I decessi sono invece 93. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 3.868 (+121), quelli in terapia intensiva 160 (-7).